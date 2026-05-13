Gjini për Kurtin: Po i kërkon 60%, por nuk po tregon se çka i duhen
Kandidati i AAK-së për kryeministër, Ardian Gjini, ka thënë se Albin Kurti e filloi fushatën duke i kërkuar 60% të votave. Gjini pyeti se çfarë po i duhen 60% të votave Kurtit, duke shtuar se “pse nuk po e tregon këtë”. “Kur e ke një politikan që e nis fushatën, duke thënë se i kam…
“Kur e ke një politikan që e nis fushatën, duke thënë se i kam pasur 51%, por po i dua 60% dhe nuk po tregon pse po i don, dhe nuk ka me i marrë, por edhe me i marrë qytetari po ta jep nuk ekziston për vetveten, por për vendin tënd e qytetarët tënd”, tha ai në T7.
“Për çka po i don 60%, çka po do me bë. Kjo nuk është demokraci, nuk po dinë si me udhëheqë me shtetin, është totalisht gabim”, ka thënë ai.