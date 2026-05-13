Gjini për dialogun: Është kurth të lidhim çdogjë me Serbinë, pavarësisht a na njeh apo jo
Kandidati i AAK-së për kryeministër, Ardian Gjini, ka thënë se Kosova nuk duhet të lidh çdogjë me Serbinë. Ai në “Pressing” të T7 tha se pavarësisht mos njohjes nga Serbia, Kosova duhet të zhvillohet ekonomikisht. “Janë 5 vende mosnjohëse të BE-së, katër prej tyre NATO. Ata thonë nëse ju njeh Serbia ju njohim edhe na,…
Lajme
Kandidati i AAK-së për kryeministër, Ardian Gjini, ka thënë se Kosova nuk duhet të lidh çdogjë me Serbinë.
Ai në “Pressing” të T7 tha se pavarësisht mos njohjes nga Serbia, Kosova duhet të zhvillohet ekonomikisht.
“Janë 5 vende mosnjohëse të BE-së, katër prej tyre NATO. Ata thonë nëse ju njeh Serbia ju njohim edhe na, kjo tregon se Serbia nuk na njeh sepse nuk do ne të integrohemi. Kjo është kurth”, ka thënë ndër tjerash Gjini.