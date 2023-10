Gjimshiti: Kam një ndjesi të veçantë që nesër do të fitojmë, është moment vendimtar

Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare, Berat Gjimshiti ka folur në një konferencë për media para ndeshjes vendimtare me Çekinë, në kualifikimet për Kampionatin Evropian 2024.

Shqipëria dhe Çekia do të përballen të enjten mbrëma nga ora 20:45 në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, në kuadër të Grupit E në kualifikimet për Kampionatin Evropian, përcjell lajmi.net.

Gjimshiti përveç tjerash theksoi se ndeshja ndaj çekëve është vendimtare dhe se ai po e ndjen fitoren ndaj tyre.

Momenti që prisnim prej tetë vitesh ka ardhur a je gati që të marrim fitore nesër? “Për momentin nuk e di, por në futboll duhet të fokusohesh ndeshje pas ndeshje. Momenti është shumë i bukur dhe i vështirë, por jemi gati për këtë ndeshje”, tha Gjimshiti.

Euforia: “Euforia është më shumë jashtë se brenda, ne i dimë vlerat e kundërshtarit dhe vlerat tona. Çdo ndeshje është e vështirë, por i dimë vlerat dhe cilësitë tona dhe besoj do të jemi gati për këtë ndeshje”.

Mungesa e Ismajlit: “Është një mungesë për të gjithë skuadrën, por kemi lojtarë që janë me vite në Kombëtare dhe besoj se s’ka për të qenë problem. Sidomos për mua, pasi u besoj të gjithë lojtarëve njësoj.”

Si e sheh këtë përballje krahasur me të parën ndaj Çekisë? “Çekia është një skuadër shumë fizike, që luan shumë me krosime dhe goditje standarde. Besoj do jetë e njëjta ndeshje nesër, nuk ishte e lehtë të merrnim barazimin, por ia dolëm. Nesër ta shikojmë ishalla kemi më shumë raste dhe të shënojmë e fitojmë.”

Keni shënuar kundër Armenisë në kualifikuese të Europianit para tetë viteve, a mund të përsëritet historia? “E pash sot në Instagram, por po shpresoj, le ta shohim. Më shumë rëndësi ka suksesi i Kombëtares, që të fitojë s’ka rëndësi kush shënon.”

A ke ndjesi të veçantë për ndeshjen nesër për fitore? “Them që po, nuk e di do e shohim në vazhdimësi, por kemi tre ndeshje të vështira, por do të jap maksimumin, por duhet ta marrim ekip prej ekipi ose ndeshje prej ndeshje.

A do vini në Preshevë për të festuar atje nëse kualifikoheni? “Do vi edhe nëse ndodh e kundërta, pasi kam gjyshërit atje, vij me qejf atje se kam njerëzit e mi.”

Si e vlerëson momentin në të cilin ndodhet Shqipëria, shumë afër Europianit? “Sigurisht që është një moment vendimtar dhe jo vetëm, nesër është një ndeshje vendimtare, por edhe të tjerat.”

Atmosfera që pritet nesër, mendoni që do jetë në favorin tuaj apo në disfavor? “Besoj se trajneri juaj do të flasë nesër pas ndeshjes se si ishte atmosfera në stadium. Shqiptarët dinë të bëjnë atmosferë dhe besoj se do të jetë në favorin tonë.”

Përballja e të enjtes mbrëma është vendimtare për Shqipërinë e cila është lidere e Grupit E me 10 pikë të grumbulluara.

Çekia ka tetë pikë në pozitën e dytë, njëjtë sikur Moldavia që është e treta në grup. Polonia është e katërta me gjashtë pikë, ndërkohë Ishujt Faroe pa gjasa kanë grumbulluar një pikë në vendin e fundit./Lajmi.net/