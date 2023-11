Gjilani – Llapi, formacionet zyrtare Sot do të zhvillohet vetëm një ndeshje në kuadër të Superligës së Kosovës në futbooll. Gjilani pret Llapin me fillim nga ora 13:00, shkruan lajmi.net. Llapi gjendet në vendin e tretë në tabelën e Superligës me 25 pikë të grumbulluara deri më tani. Nga ana tjetër Gjilani renditet në vendin e shtatë me vetëm 14…