Gjilan: Arrestohet i dyshuari për tentim vrasjeje pas një jave në arrati

27/03/2026 08:58

Policia e Kosovës ka vënë në pranga një person të dyshuar për përfshirje në një rast të tentim vrasjes, i cili kishte ndodhur më 18 mars në Gjilan.

I dyshuari kishte arritur t’i shmangej autoriteteve për disa ditë, por u lokalizua dhe u arrestua më 26 mars, rreth orës 15:50, transmeton lajmi.net.

Pas ndalimit, ai është shoqëruar në stacionin policor, ku është marrë në pyetje nga hetuesit lidhur me rastin.

Me urdhër të prokurorit kujdestar, i arrestuari është dërguar në qendrën e paraburgimit, ndërsa procedurat ligjore ndaj tij pritet të vazhdojnë.

Raporti i plotë: 

VRASJE NË TENTATIVË

Rr. Kamenicës, Gjilan / 18.03.2026 – 13:40. Më datë 26.03.2026 rreth orës 15:50 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar në lidhje me rastin e ndodhur më datën 18.03.2026 vrasje në tentativë i cili ka qenë në arrati. Pas intervistimit me vendim të prokurorit kujdestar i dyshuari është dërguar në qendrën e mbajtjes./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 27, 2026

Rreziku për zgjedhje të reja, deputetët të paktën 34 ditë kohë...

March 27, 2026

Digjet një barnatore në Ferizaj, dyshohet se flaka iu vu qëllimshëm

March 27, 2026

Rruga Pejë-Kullë-Rozhajë, e kalueshme për të gjitha automjetet

March 26, 2026

Teologu i njohur i islamit dënohet me 18 vjet burg për përdhunim në Francë

March 26, 2026

Media shtetërore iraniane: Teherani i është përgjigjur propozimit me 15 pika...

March 26, 2026

Izraeli dhe SHBA-ja i heqin nga lista e eliminimit ministrin e...

