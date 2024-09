​Gjermania ka prioritet integrimin e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE

Integrimi i gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor është prioritet i Gjermanisë, deklaroi këshilltarja e Lartë e Përfaqësuesit Special të Qeverisë gjermane për vendet e Ballkanit Perëndimor, Valeska Esch, në edicionin e tretë të Samitit të Kosovës për Paqe dhe Demokraci që po mbahet në Prishtinë.

Ajo tha se Procesi i Berlinit është esencial për mbështetjen e rajonit në rrugën e tij drejt integrimit në strukturat euro-atlantike.

“Për ne është edhe më e rëndësishme integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, dhe për ata që duan të anëtarësohen në NATO… Është një çështje që ka mjaft konsensus dypartiak mes pothuajse të gjitha partive politike në Bundestagun gjerman. Pra, mund të jeni vërtet të sigurt se edhe një qeveri e ardhshme gjermane do të mbajë fokusin në rajon. Gjermania vazhdon të jetë ndër donatorët dhe investitorët më të mëdhenj në të gjithë rajonin. Dhe do të doja të përmend shkurtimisht edhe Procesin e Berlinit, i cili është një format që kjo qeveri e ka ringjallur, apo rigjallëruar dhe e konsiderojmë kyç në mbështetjen e rajonit në rrugën e tij drejt Bashkimit Evropian”, tha ajo.

Në panelin e diskutimit për fokusin e BE-së ndaj Ballkanit, analisti i pavarur Agon Maliqi tha se ka një vrull të ri për zgjerimin e BE-së pas shpërthimit të konfliktit në Ukrainë.

“Po, ka një vrull të ri për zgjerimin që vjen pas luftës në Ukrainë. Por vërtet ndjej se tashmë ka filluar të zbehet. Pra, sepse kjo është një dritare që hapet dhe më pas mund të zbehet shumë lehtë. Kam frikë se faktorët shtytës dhe tërheqës, të dy faktorëve nga BE-ja dhe faktorët shtytës nga rajoni po dobësohen. Problemi kryesor që ambasadori përmendi trenin, kur tha se kur të vijë treni, duhet të jeni gati të hidheni…Ne po rifillojmë, po ri-hyjmë në një momentum të ri nga një pozicion shumë më i keq. Ose nga standardet e demokracisë, merrni për shembull rastin e Serbisë, kështu që kush do të donte të pranonte një vend me atë shkallë autokracie një regjim tjetër të tipit Victor Orban në BE. Ose në rastin e Kosovës, të mos njohësve (shteteve mos njohëse), ne nuk kemi shanse as t’i marrim. Për shkak të kësaj, dhe të gjitha këto janë çështje që procesi i zgjerimit të BE-së është dashur t’i zgjidhë gjatë dekadës së fundit”, tha ai.

Jelena Dzankic nga Qendra Robert Schuman, Instituti Universitar Evropian në Firencë të Italisë tha se është krijuar një momentum i ri për zgjerimin e BE-së.

“Ky është një moment i ri është një lloj mundësie për rajonin dhe nuk është për hir të Ballkanit Perëndimor. Ne të gjithë e dimë pse zgjerimi është ringjallur. Ai është rigjallëruar si një mjet për të siguruar Evropën, jo domosdo për hir të vetë rajonit. Tani, kur mendojmë për këtë, kur mendojmë për rajonin në një perspektivë më globale, mund të shihni disa dinamika, tani mungesa e fokusit të duhur ose fokusi që pret rajoni nga miqtë euroatlantikë është diçka që ka hapur një lloj vakumi, kështu që kjo mungesë interesi, mungesa e angazhimit siç pritej ka mundësuar krijimin e varësive nga Rusia e Kina, veçanërisht ato ekonomike, dhe nuk ka lejuar që shoqëria demokratike në këto vende të lulëzojë. Çfarë ndodh kur e keni situatën në terren të kombinuar me mungesën e interesit nga BE, padyshim keni krijimin e bastioneve të pushtetit lokal, të cilat destabilizojnë më tej rajonin”, tha ajo.