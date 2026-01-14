Gjermania do të dërgojë trupa në Groenlandë nesër, thotë zëdhënësi i qeverisë
Bota
Gjermania do të dërgojë 13 trupa në Groenlandë në një mision zbulimi me kombe të tjera evropiane, thanë qeveria dhe ministria e mbrojtjes gjermane, ka raportuar BBC.
Misioni, i cili vjen me kërkesë të Danimarkës, do të zhvillohet nga e enjtja deri të shtunën.
Ai synon të shqyrtojë kontributet e mundshme ushtarake për të forcuar sigurinë e rajonit, tha një deklaratë e ministrisë së mbrojtjes, e cila mund të përfshijë mbikëqyrje detare.
Kjo vjen pas një deklarate nga forcat e armatosura daneze se do të ketë një “prani të zgjeruar ushtarake në dhe përreth Groenlandës”, duke përfshirë avionë, anije dhe ushtarë nga aleatët e NATO-s.