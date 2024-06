Gjermani: Dy vëllezër kosovarë në gjyq, dyshohet se fituan gati 1 mln euro duke falsifikuar testet e gjuhës për klientë

Për të fituar leje qëndrimin e Gjermanisë, individët duhet t’i nënshtrohen provimeve të integrimit dhe gjuhës.

Mirëpo ka dy pengesa, me të dytën që është më sfiduese. Kjo mund të shtyjë disa të mashtrojnë, dhe në javët e ardhshme, Gjykata Rajonale e Stuttgartit do të trajtojë mbi 200 raste të tilla.

Sipas prokurorëve, dy vëllezër nga Kosova falsifikuan pothuajse të gjitha letrat që klientët e tyre u paraqitën autoriteteve. Këto falsifikime përfshinin leje për makinerinë “pirune”, lejet e qëndrimit dhe gjoja kalimin e provimeve gjuhësore. Dokumentet e fotokopjuara jepeshin ose në një lokal në qytetin gjerman Backnang, përmes një shkolle gjuhësore në Ellwangen, ose përmes postës. Blerësit më pas i dorëzonin këto letra të falsifikuara, duke shpresuar të fitojnë leje qëndrimi ose natyralizim, raporton “aussiedlerbote”,klankosova.

Vëllezërit, të moshës 37 dhe 31 vjeç, aktualisht janë në gjyq. Burrat e akuzuar, një mjeshtër metali dhe një mjeshtër skele, nuk po përballen vetëm me akuza të falsifikimit të dokumenteve, por edhe kontrabandën e të huajve. Secili klient pagoi deri në 2.300 euro për secilin dokument të falsifikuar. Vëllezërit thuhet se fituan rreth 880,000 euro nga kjo skemë, transmeton Klankosova.tv.

Ndërsa ndaj të dy burrave është ngritur aktakuzë, hetimet po zhvillohen për ata që janë të përfshirë në shkollën e gjuhës. Vëllai i tretë thuhet se u ka shpëtuar akuzave.

Prokurori lexoi nga aktakuza, duke deklaruar: “Dokumentet e falsifikuara ofruan mundësinë që pranuesit e tyre të fitonin vendbanim, të natyralizohen ose të gjenin punë të nivelit më të lartë dhe më shumë fitimprurëse”. Megjithatë, disa nga të ashtuquajturat shkolla gjuhësore nuk ekzistonin.

Zyra Federale për Migracionin dhe Refugjatët (BAMF) nuk ka bërë ende një deklaratë në lidhje me mënyrën se si planifikon të adresojë dokumente potencialisht të falsifikuara, të cilat potencialisht mund të çojnë në refuzim të lejeve të banimit.

Që nga viti 2008, çdo emigrant duhet të bëjë një testim gjuhësor për të marrë një pasaportë gjermane. Për më tepër, duhet të kalohet një provim uniform i natyralizimit, i cili përfshin mbi 30 pyetje në lidhje me historinë gjermane dhe sistemin politik. Aplikantët pritet të kenë një kuptim të mirë të gjuhës dhe kulturës gjermane për të komunikuar me të tjerët, për punë dhe për bashkëveprimin me autoritetet gjermane.

Zyra statistikore e Baden-Wurttemberg zbuloi se në vitin e fundit, 22.745 shtetas të huaj u bënë qytetarë gjermanë. Kjo është një rritje prej 8.5% nga një vit më parë dhe numri më i lartë që nga viti 2002. Sirianët ishin ata që morën më së shumti nënshtetësi gjermane, ndërsa rritje të natyralizimeve pati edhe te qytetarët irakianë dhe afganë. Kjo ishte për shkak të fluksit të lartë të migrantëve nga këto vende vitet e fundit.