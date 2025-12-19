Gjendja në pikat kufitare, deri në 60 minuta pritje te Dheu i Bardhë për të hyrë në Kosovë

Mërgimtarët veçse ia kanë mësyrë Kosovës, e kështu po krijohen edhe pritje në pikat kufitare të vendit. Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, pritjet më të gjata vijojnë te Dheu i Bardhë, deri në 50-60 minuta për të hyrë në Kosovë, derisa për të dalë deri në 5 minutë. Deri në 15…

Lajme

19/12/2025 23:48

Mërgimtarët veçse ia kanë mësyrë Kosovës, e kështu po krijohen edhe pritje në pikat kufitare të vendit.

Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, pritjet më të gjata vijojnë te Dheu i Bardhë, deri në 50-60 minuta për të hyrë në Kosovë, derisa për të dalë deri në 5 minutë.

Deri në 15 minuta pritje shënohet edhe në pikën kufitare të Merdarës.

Pikat tjera kufitare nuk kanë dhe aq fluks të madh të pritjeve, nga 3-5 minuta.

Artikuj të ngjashëm

December 19, 2025

Gruda: Na kemi forcë me e ndalë Albin Kurtin – Edhe...

December 19, 2025

Bahamas njohu Kosovën, MPJ e Serbisë e dënon ashpër: Ta rishqyrtojnë...

Lajme të fundit

Gruda: Na kemi forcë me e ndalë Albin...

Bahamas njohu Kosovën, MPJ e Serbisë e dënon...

ShBA-ja kryen sulme në Siri

Zjarr afër stacionit të autobusëve në Prizren, disa...