Gjendja e të plagosurit me thikë në Prishtinë stabile, pritet të lirohet nga spitali

Doktoresha kujdestare në Emergjencën e Prishtinës, Krenare Makolli, në “Edicionin Special” në Klan Kosova, ka folur për gjendjen shëndetësore të pacientit të therur me thikë në lagjen “Dardania” në Prishtinë.

Ajo bëri të ditur në Klan Kosova se gjendja e pacientit është stabile dhe pas pak minutash do të lirohet nga spitali.

“Pacienti është në gjendje stabile, është pranuar rreth 2 orë më parë, janë kryer të gjitha ekzaminimet, janë përpunuar plagët, me konsultat me mjek, kemi vendosur ta lirojmë dhe është në gjendje stabile. Për momentin e kemi ende në hapësirat e qendrës emergjente, është në përfundim të procedurave dhe raporteve mjekësore dhe për disa minuta do të lirohet”, u shpreh ajo.

Doktoresha tha se i plagosuri kishte një plagë në pjesën e shpinës.

“Ka një plagë që gjendet në pjesën e shpinës, rreth unazave, janë kryer ekzaminimet radiologjike dhe ato të thella, plaga është përpunuar dhe nuk ka rezultuar se ka ndonjë lëndim serioz dhe për disa minuta do të jetë i lirë”, tha Makolli.

Tutje, ajo shtoi se dita e sotme ka qenë e mbingarkuar me pacientë.