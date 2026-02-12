Gjendja e mjerueshme e energjisë në Kosovë – bie Blloku A4

Gjendja në sektorin e energjisë assesi të bëhet më e mirë në Kosovë. Lajmi.net ka mësuar përmes burimeve se ka rënë nga funksioni blloku A4 i termocentralit Kosova A. Gjatë ditës është ndërprerë gjenerimi në këtë bllok. KEK deri më tani nuk ka dal me ndonjë përgjigje zyrtare në lidhje me këtë./lajmi.net/

12/02/2026 22:55

February 12, 2026

