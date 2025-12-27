Gjendet vetura e Adrit, këngëtari reagon me një thumb
Një dramë e vërtetë ka qenë ajo e 24 orëve të fundit për çiftin e njohur, Adri Rogaqi dhe Iliriana Sadriu.
Gjithçka nisi parmbrëmë në Zhelinë, kur vetura e tyre luksoze e tipit “Audi” u vodh. Por, pas një kalvari që zgjati plot 24 orë kërkimesh intensive, kjo histori ka marrë fundin e lumtur.
Adri ka konfirmuar gjithçka përmes një fotoje ku shfaqet i qeshur pranë makinës së tij të zezë, ndërsa ka shprehur mirënjohjen maksimale për njësitin policor që bëri të mundur zgjidhjen e ngjarjes.
“Më në fund pas shumë kërkimeve të njësitit intervenues (ALFA), gjindet vetura. Një falënderim për të gjithë ata që na ndihmuan dhe na përkrahën moralisht,” – ka shkruar ai.
Por mesa duket, këto 24 orë të vështira i kanë shërbyer Adrit për të kuptuar më shumë rreth rrethit të tij shoqëror. Përtej gëzimit për gjetjen e mjetit, ai ka lëshuar një “shigjetë” të fortë publike për ata që e braktisën në momentin e vështirë.
“U rrëzova dhe pashë kush ishte vërtet pranë… emri yt mungonte,” – shkruan këngëtari në Instagram.
Kujt ia dedikon vallë këtë mesazh zhgënjimi ish-banori i BBVK? A bëhet fjalë për miq të ngushtë apo kolegë që nuk u gjendën pranë kur Adri kishte më shumë nevojë? Kjo mbetet ende enigmë, por rëndësi ka që “Audi” është rikthyer në shtëpi.