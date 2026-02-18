Gjendet pa shenja jetë një person në Prishtinë

Lajme

18/02/2026 21:03

Gjatë mbrëmjes së sotme një person është gjetur pa shenja jete.

Ngjarja ka ndodhur në rrugën ‘’Xhelal Hajda’’ në Prishtinë rreth orës 19:00.

Rastin e konfirmuar për Lajmi.net zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.

“Sot rreth orës 19:00 policia ka pranuar informatën se në rrugën Xhelal Hajda në Prishtinë, gjendet një person pa shenja jete. Me të marrë informatën policia ka dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë hasur viktimën mashkull, i cili ishte pa shenja jete. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes”, thuhet në njoftimin e PK-së.

Më tutje është bërë e ditur se Policia ka filluar me hetimin e rrethanave për sqarimin e plotë të rastit./Lajmi.net/

