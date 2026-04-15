Gjendet pa shenja jete burri në Prishtinë, policia nis hetimet mbi këtë rast

Një person është gjetur pa shenja jete dje në rrugën “Rrahman Dini” në Prishtinë. Viktima mashkull është gjetur pa shenja jete derisa njësitet policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku edhe është konstatuar vdekja e viktimës. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net/

Lajme

15/04/2026 09:40

