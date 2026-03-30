Gjendet mjet i pashpërthyer në një fushë në Rahovec

Një mjet i dyshimtë është gjetur dje në Rahovec. Policia njoftoi se është raportuar se derisa ishte duke punuar në fushën e tij, viktima mashkull ka hasur në një mjet të dyshuar të pashpërthyer. Në vendin e ngjarjes ka dal njësiti i EDO-së së FSK-s ku kanë bërë shpërthimin e mjetit të dyshimtë./Lajmi.net/

Lajme

30/03/2026 08:54

Artikuj të ngjashëm

March 30, 2026

Sindikatat kërkojnë rritje urgjente të koeficientit të pagave, paga e 13-të...

March 30, 2026

Moti mbi vendin tonë

March 30, 2026

Dyshohet për vjedhje drurësh të ahut, kapet burri në Kërpimeh

March 30, 2026

Gjenden armë, uniforma e dokumente në një shtëpi të pabanuar në...

March 29, 2026

SHBA paralajmëron: Universitetet amerikane në Irak mund të jenë objektiv i...

March 29, 2026

Ish-zyrtari amerikan: Lufta në Iran do t’i riformësojë dinamikat para samitit...

Lajme të fundit

Po e vazhdojnë shoqërinë jashtë BBVK-së, takohen Hygerta, Klodi dhe Sasa

Sindikatat kërkojnë rritje urgjente të koeficientit të pagave,...

Moti mbi vendin tonë

Dyshohet për vjedhje drurësh të ahut, kapet burri në Kërpimeh