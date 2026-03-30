Gjendet mjet i pashpërthyer në një fushë në Rahovec
Një mjet i dyshimtë është gjetur dje në Rahovec. Policia njoftoi se është raportuar se derisa ishte duke punuar në fushën e tij, viktima mashkull ka hasur në një mjet të dyshuar të pashpërthyer. Në vendin e ngjarjes ka dal njësiti i EDO-së së FSK-s ku kanë bërë shpërthimin e mjetit të dyshimtë./Lajmi.net/
