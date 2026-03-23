Gjenden disa mjete të pashpërthyera në Selishtë të Gjilanit
Një burrë derisa po punonte në fshatin Selishtë të Komunës së Gjilanit, gjatë gërmimeve ka hasur në disa mjete të dyshuara të pashpërthyera. Njësitë policore kanë siguruar vendin e ngjarjes, derisa njësiti për deminim i EOD-së dhe KFOR-it kanë tërhequr mjetet në mënyrë të sigurt dhe pa ndonjë incident.
Lajme
“Fsh. Selishtë, Gjilan / 22.03.2026 – 16:50. Është raportuar se një mashkull kosovar derisa ka qenë duke punuar gjatë gërmimeve kishte hasur në disa mjete të dyshuara të pashpërthyera. Njësitë relevante policore kanë siguruar vendin e ngjarjes derisa njësiti për deminim i EOD-së dhe KFOR-it kanë bërë tërheqjen e mjeteve në mënyrë të sigurt dhe pa ndonjë incident”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë. /Lajmi.net/