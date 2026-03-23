Gjenden disa mjete të pashpërthyera në Selishtë të Gjilanit

23/03/2026 09:20

Një burrë derisa po punonte në fshatin Selishtë të Komunës së Gjilanit, gjatë gërmimeve ka hasur në disa mjete të dyshuara të pashpërthyera.

Njësitë policore kanë siguruar vendin e ngjarjes, derisa njësiti për deminim i EOD-së dhe KFOR-it kanë tërhequr mjetet në mënyrë të sigurt dhe pa ndonjë incident.

“Fsh. Selishtë, Gjilan / 22.03.2026 – 16:50. Është raportuar se një mashkull kosovar derisa ka qenë duke punuar gjatë gërmimeve kishte hasur në  disa mjete të dyshuara të pashpërthyera. Njësitë relevante policore kanë siguruar vendin e ngjarjes derisa njësiti për deminim i EOD-së dhe KFOR-it  kanë bërë tërheqjen e mjeteve në mënyrë të sigurt dhe pa ndonjë incident”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë. /Lajmi.net/

