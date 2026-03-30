Gjenden armë, uniforma e dokumente në një shtëpi të pabanuar në Zubin-Potok
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë patrullimit në një shtëpi të pabanuar ka gjetur dhe konfiskuar një armë pistoletë, dy uniforma, një karikator të zbrazët të AK-47, tri gëzhoja dhe disa dokumente të tjera. Në lidhje me rastin është njoftuar prokurori dhe rasti është nën hetime./Lajmi.net/
Lajme
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë patrullimit në një shtëpi të pabanuar ka gjetur dhe konfiskuar një armë pistoletë, dy uniforma, një karikator të zbrazët të AK-47, tri gëzhoja dhe disa dokumente të tjera.
Në lidhje me rastin është njoftuar prokurori dhe rasti është nën hetime./Lajmi.net/