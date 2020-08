Gjashtë vende në shtëpi ku mund t’i fshihni më së miri paratë

Për të mos u ndodhur kështu, paratë gjithsesi nuk duhet mbajtur në vende t dukshme siç janë dollapët, sirtarët apo edhe më keq, kuletat e veçanta në vende të dukshme.

Po ju paraqesim gjashtë vende fenomenale në të cilat mund të fshihni paratë në shtëpi – në ato vende askush as që do t’i kërkojë! – transmeton Telegrafi.

1. Akuarium me peshq

Mbështillni paratë dhe futni në një kavanoz të qelqtë, mbylleni mirë dhe fshiheni në barkë të bllokuar apo në ndonjë stoli tjetër që i keni në akuarium. Nëse mund të vendosen, mundeni t’i fshihni edhe te filtri i ujit.

2. Llamba me bateri

Hiqjani bateritë dhe në vend të tyre vendosni paratë Edhe aq më mirë – ngjiteni llambën me selotejp, që të duket sikur llambë e thyer në atë pjesë, andaj me shiritin ngjitës forcojeni.

3. Lodra e fëmijëve

Nëse keni fëmijë dhe shumë lodra, kjo është zgjidhje e shkëlqyeshme. Nëse jo – lodra e dyshimtë do të tërheqë interesimin e hajdutëve dhe do ta kontrollojnë. Zgjidhje më e mirë janë lodrat muzikore të mëndafshta – nëse hajduti do të hulumtojë lodrën, montoni ndonjë tingull dhe hajduti në çast do të frikësohet, ndërkohë nuk do të dëgjojë shushuritjen e parave.

4. Shtëpiza e qenit

Rrallë ndonjë plaçkitës do të kujtohej të zhvendosë shtëpizën e qenit dhe të shikojë në mos ndoshta ka aty para! Vetëm përpiquni që paratë të jenë mirë të paketuara dhe të mbrojtura, por edhe të mbuluara me dhé.

5. Atlete të vjetra

Vështirë që ndokush do të shikojë një palë atlete të vjetra, të ndotura, posaçërisht nëse keni shumë palë në shtëpi.

6. Lëmsh leshi apo lëmsh me penj

Paratë e mbështjella lehtë mund t’i fusni në lëmsh leshi, ndërkohë që aty rrallëkush do të kërkojë. Vendin bëjeni sa më shumë të dyshimtë – shtoni edhe penj, gërshërë, shtiza për thurje…