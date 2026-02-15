Gjashtë raste të dhunës në familje raportohet në Kosovë brenda 24 orëve
Për 24 orët e fundit, në Kosovë janë raportuar gjashtë raste të dhunës në familje, duke rritur shqetësimin për këtë fenomen në shoqërinë tonë. Tri raste janë raportuar në Fushë-Kosovë, nga një në Obiliq, Vushtrri e Gjakovë. Për këto raste tre persona janë dërguar në mbajtje, një gjendet në arrati, kurse dy të tjerë janë…
Lajme
Për 24 orët e fundit, në Kosovë janë raportuar gjashtë raste të dhunës në familje, duke rritur shqetësimin për këtë fenomen në shoqërinë tonë.
Tri raste janë raportuar në Fushë-Kosovë, nga një në Obiliq, Vushtrri e Gjakovë.
Për këto raste tre persona janë dërguar në mbajtje, një gjendet në arrati, kurse dy të tjerë janë liruar në procedurë të rregullt.
Rastet e dhunës në familje janë këto:
Fushë Kosovë / 13.02.2026 – 22:30. Është arrestuar i dyshuari m/k për shkak se pas një mosmarrëveshje dyshohet se ka sulmuar bashkëshorten e tij. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas inicimit të rastit është dërguar në mbajtje.
Kosovë/ 14.02.2026 – 13:30. Dyshohet se pas një mosmarrëveshje bashkëshorti, i dyshuari m/k i ka sulmuar fizikisht viktimën f/k dhe vajzën e tyre. Palët janë intervistuar, me vendim të prokurorit i dyshuari është arrestuar dhe dërguar në mbajtje.
Bresje / 14.02.2026 – 13:25. Dyshohet se ish bashkëshorti i saj i dyshuari m/k e ka kërcënuar verbalisht viktimën f/k. Palët janë intervistuar, me vendim të prokurorit i dyshuari është arrestuar dhe dërguar në mbajtje.
Obiliq / 14.02.2026 – 21:30. Viktima f/k, dyshohet se pas një mosmarrëveshje në familje është sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj i dyshuari m/k i cili gjendet në arrati. Rasti nën hetime.
Gjakovë / 14.02.2026 – 15:30. E dyshuara f/k pas një mosmarrëveshje në familje dyshohet se i ka shkaktuar dhunë psikike viktimës f/k. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullte hetimore.
Vushtrri / 14.02.2026 – 08:00. Është arrestuar i dyshuari m/k për shkak se i njëjti dyshohet se i ka shkaktuar dhunë psikike bashkëshortes së tij. Viktima është dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari me vendim të prokurorit pas inicimit të rastit është liruar në procedurë të rregullt.