Gjashtë ndryshime në përbërje, kështu pritet të rreshtohet Shqipëria ndaj Ishujve Faroe Mbrëmja e nesërme do të jetë një festë madhështore për gjithë shqiptarët anë e mbanë botës, teksa do të festohet edhe zyrtarisht kualifikimi në Evropian. Me një “Air Albania”, të mbushur plot e për plot, kuqezinjtë e Silvinjos, do të kërkojnë ta festojnë me një fitore ndaj Ishujve Faroe, këtë sukses madhështor të arritur, për…