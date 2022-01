Gjashtë banesa të dëmtuara në Devoll nga tërmeti i mbrëmshëm

Sipas të dhënave të deritanishme, ka gjashtë raportime për dëmtime banesash, dy në Bilisht, dy në fshatin Mançurisht e dy në fshatin Shuec. Banorët kanë njoftuar instancat lokale në lidhje me situatën. Sipas komunikimit me kryetarin e bashkisë Eduart Duro, grupet e emergjencave civile kanë nisur verifikimin në terren për rastet e raportuara. Paraprakisht thuhet se banesat, të cilat janë bërë raportime për dëmtime janë banesa të vjetra dhe të amortizuara, që kanë pasur probleme edhe më parë.

Megjithatë në fund të verifikimeve do të vendoset nëse kemi të bëjmë me dëmtime serioze nga tërmeti, nëse banesat janë të banueshme ose jo, e më pas do të merren masa për ndërhyrje./TCh