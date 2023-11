Giroud dëshiron vazhdimin e kontratës me Milanin Sulmuesi francez Olivier Giroud dëshiron të qëndrojë në Milan edhe sezonin tjetër. Veterani francez me “Rossonerët” ka kontratë deri në fund të këtij sezoni, por ai beson se do të rinovojë kontratën të paktën edhe për sezon. Reprezentuesi i Francës mendon se akoma mund ta ndihmojë skuadrën italiane. “Do të doja të qëndroja në Milan.…