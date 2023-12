Girona vazhdon me fitore dhe spektakël në La Liga Girona ka vazhduar me fitore në La Liga të Spanjës. Girona mposhti Alavesin me rezultatin 3:0, në ndeshjen e javës së 17-të të elitës së futbollit spanjoll. Artem Dovbyk shënoi dy golat e parë. Të parin e shënoi në minutën e 23-të, kurse të dytin nga penalltia në minutën e 59-të. Portu shënoi goli ne…