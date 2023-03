Gëzimi i fëmijës tregon dashurinë për Liverpoolin, Klopp e çoi Arnoldin te tifozi për t’i dhënë fanellën

Megjithatë, tifozi i ri i Liverpool-it, i cili ishte në qendër të vëmendjes pas ndeshjes, u kujdes që rezultati i ndeshjes të mos ishte në plan të parë.

Ai ka kërkuar një fanellë nga Trent Alexander-Arnold dhe këtë e ka vënë re trajneri i Liverpool-it, Jurgen Klopp, i cili bëri një lëvizje të shkëlqyer.

Ai shkoi te lojtari i tij dhe i tha që t’i jepte fanellën e tij një tifozi të vogël të Liverpool-it, i cili dinte të festonte këtë arritje.

Pas marrjes së fanellës, djali ka festuar sikur të kishte fituar Ligën e Kampionëve dhe sigurisht si të mos kishte kur mori fanellën nga idolli i tij./Lajmi.net/

LOOK how happy he is 🥺❤️

Klopp telling Trent to give his shirt to a young fan last night… pic.twitter.com/xna9iKYDmz

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 2, 2023