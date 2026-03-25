Gëzim Bimbashi jep dorëheqje nga pozita e kryetarit së SPRTK-së

25/03/2026 12:36

Gëzim Bimbashi ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryetarit të Sindikatës së Punëtorëve të RTK-së.

Përmes një komunikate për media, Bimbashi ka thënë se ky vendim nuk lidhet me ndonjë konflikt apo arsye të jashtme, por si pasojë e lodhjes dhe përqendrimit të energjisë së tij në karrierën e tij si gazetar.
Ai ka thënë se angazhimet nuk e lejojnë të vazhdon këtë detyrë dhe ndihet i detyruar të hap rrugë për energji të re.

“Gjatë dekadës që kam qenë pjesë e kësaj detyre, kemi punuar së bashku në mbrojtje të punëtorëve dhe të RTK-së. Kemi përballuar sfida, kemi reaguar ndaj padrejtësive, kemi marrë pjesë aktive në komisione dhe takime me institucione, kemi përfaqësuar Sindikatën në forume rajonale dhe ndërkombëtare, kemi organizuar komunikata dhe protesta kur ka pasur nevojë, dhe kemi zhvilluar aktivitete sociale dhe humanitare për anëtarët. Qindra komunikata, takime, aktivitete dhe përfaqësime janë dëshmi e punës sonë të përbashkët”, ka shkruar Bimbashi.

Ai ka thënë se kjo sindikatë ka treguar se është shembull i organizimit sindikal në Kosovë dhe mbetet autoritet i rëndësishëm brenda institucionit.

“Për këtë arsye, i bëj thirrje të gjithë kolegëve, përfshirë ata që ende nuk janë pjesë e Sindikatës, ta përqafojnë dhe ta mbështesin, sepse vetëm e bashkuar mund të ketë peshë reale dhe të mbrojë dinjitetin e punëtorëve. Ju falënderoj për besimin dhe bashkëpunimin gjatë gjithë këtyre viteve. Shpresoj që ky vendim do t’i japë mundësi Sindikatës të vazhdojë rrugëtimin e saj me energji të re dhe rezultate edhe më të fuqishme”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 25, 2026

Shifra alarmante: Rreth 500 raste të reja me kancer në QKUK...

March 25, 2026

A e tradhtoi Kurti Osmanin? Fejza: Presidentja ka pasur mbështetje të...

March 25, 2026

Haxhiu vazhdon me propagandë, i kërkon opozitës t’i lërë inatet dhe...

March 25, 2026

Iranit i shkon plani 15 pikësh i Trumpit, zbulohen detajet e propozimit

March 25, 2026

Alarm në OKB: Sulmet iraniane rrezikojnë civilët në Gjirin Arabik

March 25, 2026

Një dron nga Rusia godet një central energjetik në Estoni

Lajme të fundit

Shifra alarmante: Rreth 500 raste të reja me...

A e tradhtoi Kurti Osmanin? Fejza: Presidentja ka...

Haxhiu vazhdon me propagandë, i kërkon opozitës t’i...

Deri në 1.79 euro për litër – Ky...