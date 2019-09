Getinjo sapo ka bërë një postim lidhur me karrierën e tij.

Getinjo minuta më parë përmes një shkrimi të bërë në Instastory lajmëroi publikun se nuk do vazhdoj më me muzikë, për ta përgënjeshtruar në postimin vijues, shkruan lajmi.net.

Ai madje konfirmoi se shumë shpejt do sjell albumin me të cilin do i tregoj të gjithëve kush është ‘Më i miri i të gjitha kohërave’.

‘Daddy’ titullohet kënga e fundit e tij e publikuar tre muaj më parë një projekt mjaft i kritikuar për tekstin që përmban. /Lajmi.net/