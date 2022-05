Gërvalla uron Irlandën që mori presidencën e Këshillit të Evropës, ka disa fjalë për anëtarësimin e Kosovës

Rreth kësaj, Gërvalla ka shtuar se mezi pret të vazhdojë dialogun për anëtarësimin e Kosovës në Këshill të Evropës, shkruan lajmi.net.

“I urojmë Irlandës një Presidencë të suksesshme të Këshillit të Evropës! Mezi presim të vazhdojmë dialogun tonë për anëtarësimin në Këshillin e Evropës së Kosovës”, ka thënë Gërvalla.

We wish Ireland 🇮🇪 a successful Presidency of the Council of Europe! We are looking forward to continuing our dialogue about the membership of 🇽🇰 @coe. https://t.co/gnyflKlybr

