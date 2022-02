Gërvalla: Serbia ka ofruar për disa shtete afrikane vaksina ruse dhe ushqim për ta ç’njohur Kosovën

Ministrja e Punëve të Jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla Schwarz ka deklaruar se Serbia i ka ofruar disa shteteve afrikanë pajisje me vaksina ruse dhe me armatim rus si dhe me ushqime, për ta ç’njohur Kosovën.

Gërvalla-Schwarz deklaroi se zotimet e Washington-it nuk janë zbatuar asnjëherë nga Serbia.

“Është e qartë që Serbia nuk e ka ndalur asnjëherë fushatën për çnjohje ndaj Kosovës. Përkundrazi dhe pandeminë edhe vaksinimin e ka përdorur për ta intensifikuar. Nga bisedat që kam pasur me ministra të Jashtëm të shteteve të Afrikës kam kuptuar se Serbia ka ofruar pajisje me vaksina ruse dhe me armatim rus e edhe me ushqime”,tha ministrja.

Poashtu Gërvalla-Schwarz tha se zotimi i dhënë në Uashington nuk është zbatuar.

“Zotimi që është dhënë në Washington nuk është zbatuar asnjëherë këtë vit. Sa i përket organizatave ndërkombëtare qeveria e ka një strategji se në cila organizata do të aplikojë në afatshkurtër dhe afatgjatë”, shtoi ajo./Lajmi.net/