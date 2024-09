Georgiev: Të pranojmë të vërtetën, Serbia e njohu Kosovën

“Ne e kishim më parë atë dilemë dhe kapitullin 35, çfarë do të bëjmë me të dhe si do ta bëjmë? Është krejtësisht e tepërt. Nuk ka integrim në BE. Nuk ka të bëjë me Serbinë, por në një masë të madhe me BE-në. Evropa nuk di çfarë të bëjë me vetveten”, tha Georgiev.

Ai mendon se nuk do të ndodhë që Kosova të marrë ulëse në Kombet e Bashkuara, por vëren se Serbia as që pyet për këtë.

“Në Këshillin e Sigurimit, në mesin e anëtarëve të përhershëm, kemi së paku tri shtete që janë sponsorë të pavarësisë së Kosovës, kështu që nëse Kosova duhet të jetë anëtare e Kombeve të Bashkuara, kjo është një pyetje për ta, ata duhet ta zgjidhin atë”, shpjegoi Georgiev.

I pyetur për formimin e Asociacionit, Georgiev theksoi se as drejtori i Zyrës për Kosovë, Petar Petkoviq, nuk e përmend më.

Sipas mendimit të tij, çështja e AKS-së “është shpallur dhe pikërisht atëherë kur plani për të bërë diçka në veri të Kosovës dështoi për shkak të ndërhyrjes së Milan Radoiçiqit dhe grupit të tij, dhe që atëherë ajo histori është zhdukur”.

“Prandaj nuk ka as dinarë, as tabela serbe, as targa, as letërnjoftime, as patentë shoferi. Kurti ka vendosur kontroll të plotë mbi të gjithë territorin e veriut dhe tani me këtë po shkon në zgjedhje të reja”, ka saktësuar Georgiev.

Ai nuk e sheh mundësinë e mbajtjes së referendumit për Kosovën dhe beson se nuk do të ndodhë kurrë.