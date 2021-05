George Clooney thotë se është fans i Brad Pitt

George Clooney është duke u bashkuar me kompaninë për bamirësi Omaze për një sipërmarrje të re bamirësie dhe ai lansoi në një video të re për ta promovuar atë teksa tregoi se është fansi më i madh i Brad Pitt, transmeton lajmi.net.

Aktori 59-vjeçar dhe gruaja e tij Amal po bashkohen me Omaze dhe po dhurojnë në udhëtim në Liqenin Como, Itali, ku fituesi me fat do të rri me partnerin me çiftin e lumtur.

Fansat duhet të dhurojnë në fushatë për një shans për të fituar, me donacione që shkojnë drejt Fondacionit Clooney për Drejtësi (CFJ), i cili, avokon për drejtësi përmes përgjegjësisë për abuzimet e të drejtave të njeriut në të gjithë botën.

Videoja fillon me Clooney – i veshur me një xhaketë lëkure të zezë me stil mbi një këmishë blu – duke zbuluar se ai dëshiron të festojë me një fans të rastit, sapo të mbarojë pandemia.

“Unë dua që ju të vini të festoni me Amal dhe mua në shtëpinë tonë në Liqenin Como. Unë jam serioz, “fillon ai.

“Për të mbështetur fondacionin tim, ne do t’ju fluturojmë ju dhe një mik në Itali, ne do t’ju vendosim në një nga hotelet tona të preferuara dhe do t’ju çojmë në vendin tonë për një takim të vogël,” shtoi ai.

Videoja merr një kthesë të çuditshme, kur Clooney zbulon se pjesa e tij e preferuar për të takuar njerëz të rinj, ‘a nuk e dini kurrë se kur një miqësi e përjetshme do të lulëzojë.’

Ai shtoi se në të vërtetë kaloi, ‘pjesën më të madhe të vitit të kaluar duke qëndruar në dhomë me këtë djalë të rastit dhe ne jemi në thelb miqtë më të mirë tani.

‘Djali i rastit’ me emrin Bajron e sheh situatën krejt ndryshe, duke zbuluar menjëherë se nuk rekomandon të rri me George Clooney.

Bajroni shtoi se Clooney ndaloi për të ‘marrë diçka që po blinte nga unë në Craigslist’, dhe kur kjo ndodhi, ‘urdhri i qëndrimit në shtëpi goditi dhe ai kurrë nuk u largua’.

Clooney zbuloi se artikulli që ai bleu ishte një figurë aksioni Batman, duke u argëtuar në rolin e tij si Batman në Batman dhe Robin të 1997, duke bërë shaka se figura është, ‘jo ajo me thithat, por akoma jo e keqe’ për një blerje shtatë dollarë.

Më pas është zbuluar se sa i madh është një adhurues i Clooney me bashkë-yllin e triologjisë së tij Ocean, Brad Pitt, me dhomën e tij të zbukuruar me postera dhe sende të Pitt.

Ai mbajti një jastëk me fytyrën e Pitt mbi të, duke shtuar, ‘A mund të besoni se Amal donte që unë ta hidhja këtë? Në asnjë mënyrë, burrë.’

Ndërsa Clooney tha se nuk u desh shumë për të “rënë në një ritëm”, Byron nuk ishte i kënaqur që George kalon pesë orë në banjën e vetme në ‘grim’.

Clooney u argëtua përsëri në Batman & Robin, kur George sugjeroi të shikonte Ocean’s Eleven, gjë që e bezdis Bajronin, derisa ai sugjeron Batman & Robin, gjë që e çon Bajronin të kthehet te Ocean’s Eleven, siç pyet George, “Çfarë do të thotë kjo?”.

Videoja përfundon me Clooney që drejton fansat në Omaze.com/Clooney, ku mund të dhuroni dhe të hyni për të fituar këtë përvojë një herë në një jetë.

Fansat mund të hyjnë duke filluar tani deri më 15 korrik, me fituesin e çmimit të madh të planifikuar të shpallet në 4 gusht./Lajmi.net/