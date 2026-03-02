Gegë Lleshi emërohet zëvendësministër i parë në Ministrinë e Mbrojtjes

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti po vazhdon të emëroj zëvendësministrat. Ai ka emëruar Gegë Lleshin në pozitën e zëvendësministrit të parë në Ministrinë e Mbrojtjes.  “Kryeministri Kurti e uroi z. Gegë Lleshi për detyrën e re dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja”, ka njoftuar ZKM. /Lajmi.net/

Lajme

02/03/2026 15:12

