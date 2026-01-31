Gazmend Muhaxheri: Sot i dhamë një shansë të re Abdixhikut

Kryetari i Pejës, Gazmend Muhaxheri ka thënë se konfirmimi i sotëm në postin e kryetarit, është shansë e re për Abdixhikun. Muhaxheri në një deklaratë për Reporterin ka vlerësuar se megjithatë, rezultati i ngushtë që u pa në votimin e sotëm nuk nënkupton ndarje, por promovim të demokracisë. “Promovim i demokracisë së partisë dhe një…

Lajme

31/01/2026 23:18

Kryetari i Pejës, Gazmend Muhaxheri ka thënë se konfirmimi i sotëm në postin e kryetarit, është shansë e re për Abdixhikun.

Muhaxheri në një deklaratë për Reporterin ka vlerësuar se megjithatë, rezultati i ngushtë që u pa në votimin e sotëm nuk nënkupton ndarje, por promovim të demokracisë.

“Promovim i demokracisë së partisë dhe një shansë e re. Se besoj që është ndarje, është promovim i demokracisë dhe shansë e re për kryetarin”, tha ai.

Artikuj të ngjashëm

January 31, 2026

Moti për të dielën

January 31, 2026

BE heq pengesat dhe zhbllokon 205 milionë euro për projekte zhvillimi...

Lajme të fundit

Moti për të dielën

BE heq pengesat dhe zhbllokon 205 milionë euro...

Ndahet nga jeta në moshën 82-vjeçare aktori Fitim...

FFK organizon turneun “Pushka e Parë e Lirisë”...