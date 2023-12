Gazetarja nga Shqipëria: De Biasi trajner i duhur për Kosovën

Modertorja e njohur shqiptare, Ekeleida Zeko, ka folur për trajnerin e Kombëtares së Kosovës.

Zeko ka deklaruar që kombëtarja e Kosovës duhet të zgjedh italianin Gianni De Biasi për selektor.

Sipas saj ish trajneri i kombëtares shqiptare e ka dëshmuar vetën dhe e njeh shumë mirë mentalitetin shqiptar.

“Kombëtaren e Kosovës e shoh njëjtë si atë të Shqipërisë. E them këtë nga ndjeshmëria, por edhe profili i lojës. Prandaj duhet një trajner që njeh shqiptaret dhe i do ata. Nuk e di pse por mendoj se duhet një trajner si Gianni De Biasi që arriti kualifikimin me Shqipërinë”, tha ajo për ATV.



Kosova ende nuk ka trajner që nga shkarkimi i Primoz Glihas.

FFK ishte në kontakt me Robert Morenon, por ky i fundit refuzoi Kosovën dhe iu bashku një klubi rus.