Gazetari spanjoll: Unë nuk e di çfarë lexoi La Liga – Messi është i lirë të largohet

Argjentinasi po i kërkon klubit të largohet si një lojtar i lirë, të cilit i takojnë të drejtat e tij sipas klauzolës së dëmshpërblimit nga kontrata me Barcelonën, e cila zgjat deri në verë 2021.

Avokatët e Messi thonë se sipas kontratës, argjentinasi mund të largohet nga skuadra në fund të sezonit të përfunduar së fundmi pa kompensim.

Por, Barcelona thotë se klauzola, sipas së cilës Messi mund të largohet nga klubi falas, skadoi më 10 qershor dhe nuk ka asnjë lidhje me fundin e sezonit ose kohëzgjatjen e tij.

Kjo është arsyeja pse, thekson Barcelona, ai mund të largohet nga klubi vetëm nëse dikush paguan 700 milionë euro, e cila tani është e vetmja klauzolë aktuale e dëmshpërblimit në kontratën e argjentinasit.

La Liga doli në krah të klubit në një deklaratë, por gazetari spanjoll Alfredo Martinez pretendon se e vërteta është ndryshe. Ai thotë se në kontratën aktuale midis Messit dhe Barcelona, gjithçka është e qartë dhe se argjentinasi mund të largohet këtë verë si një lojtar i lirë.

“Nuk është e qartë për mua se si La Liga e interpretoi këtë klauzolë. Në kontratë bëhet fjalë për tri sezone plus një dhe në vitin e katërt kjo klauzolë hyn në fuqi, që do të thotë qartë se Messi mund të largohet nga Barcelona pa paguar 700 milionë euro. Kompensimi prej 700 milionë nuk do të merret në konsideratë nëse kontrata përfundon për shkak të një vendimi të njëanshëm të lojtarit, i cili është i vlefshëm nga fundi i sezonit 2019/2020”, tha ai.

Të martën e kaluar, Messi informoi klubin në të cilin mbërriti 20 vjet më parë se ai synon të përdorë klauzolën e hyrë në zgjatjen e bashkëpunimit, sipas së cilës ai ka të drejtë të zgjidhë në mënyrë të njëanshme kontratën pas sezonit të tretë dhe të largohet pa kompensim. /Lajmi.net/