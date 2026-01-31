Gazetari gjerman me fjalë të rënda për Osmanin: A ia ka vënë ndokush në dukje se ekziston një vijë ndarëse mes përfaqësimit të interesave të vendit dhe prostitucionit vetë-poshtërues

Gazetari gjerman i FAZ, Michael Martens, ka reaguar rreth një postimi të presidentes Vjosa Osmani, ku kjo e fundit ka njoftuar se dokumentari ‘Melania’’ i Melania Trump, ka pasur premierën në Kosovë nën kujdesin e Presidentes. Gazetari në reagimin e tij ka përdorur gjuhë të ashpër ndaj Osmanit, ‘’A ia ka vënë ndokush ndonjëherë në…

Lajme

31/01/2026 20:48

Gazetari gjerman i FAZ, Michael Martens, ka reaguar rreth një postimi të presidentes Vjosa Osmani, ku kjo e fundit ka njoftuar se dokumentari ‘Melania’’ i Melania Trump, ka pasur premierën në Kosovë nën kujdesin e Presidentes.

Gazetari në reagimin e tij ka përdorur gjuhë të ashpër ndaj Osmanit,

‘’A ia ka vënë ndokush ndonjëherë në dukje presidentes në largim të Kosovës se ekziston një vijë ndarëse mes përfaqësimit të interesave legjitime të vendit tënd dhe prostitucionit intelektual vetë-poshtërues? Zonja Osmani nuk duket se është e vetëdijshme për këtë vijë’’, ka shkruar ai.

