Gazetari gjerman ia përkujton Ukrainës e Moldavisë “vuajtjet” e Kosovës dhe shteteve të rajonit për anëtarësim në BE

Ai, nëpërmjet një postimi në ‘Twitter’, ku metaforikisht, në emër të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Bosnje dhe Hercegovinës dhe Serbisë i uron mirëseardhje Ukrainës dhe Moldavisë në, siç e quan ai, “botën tonë”, shkruan lajmi.net.

“I dashur Kiev, i dashur Kishinev! Mirë se vini në botën tonë. Mirë se vini në një proces që është plot me fjalë të bukura, por pa asnjë substancë dhe kuptim prej vitesh tani. Sinqerisht, i juaji Beograd, Podgorica, Prishtina, Sarajeva, Shkupi, Tirana*”, ka shkruar Martens.

“(*Ankaraja është larguar nga grupi, por ju thotë përshëndetje)”, përfundon postimi i tij.

Deklarimet e tij vijnë pas aspiratave të Ukrainës e Moldavisë për anëtarësim në BE, proces ky që kërkon angazhim e periudhë afatgjatë.

Nga mbarë shtetet e rajonit, Kosova dhe Bosnja e Hercegovina janë dy shtete që nuk kanë fituar ende statusin kandidat për anëtarësim në unionin evropian. /Lajmi.net/

Dear Kiev, dear Chișinău! Welcome to our world. Welcome to a process that is full of beautiful words, but devoid of any substance and meaning for years now. Sincerely, yours Belgrade, Podgorica, Prishtina, Sarajevo, Skopje, Tirana.*

(*Ankara has left the party, but says hello)

— Michael Martens (@Andric1961) June 17, 2022