Gattuso jep premtim të madh te Marseille: Nëse nuk e arrijmë, do t’i mbledh gjerat dhe shkoj në shtëpi Pas një serie rezultatesh të dobëta, Marseille zëvendësoi Marcelinon me Gennaro Gattuson që u emërua trajner i skuadrës franceze. Futbollisti legjendar deri më tani nuk ka pasur shumë sukses në pozitën e trajnerit, ndaj mund të thuhet se nuk do ta ketë të lehtë për të stabilizuar një skuadër që nuk po ecën shumë mirë…