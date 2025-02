Gati në fund të listës së VV-së mbetën Enver Dugolli e Hydajet Hyseni, ministrja Hajdari bashkë me “blogerin” Luan Gacaferi e analistin Raci Lëvizja Vetëvendosje në zgjedhjet e 9 shkurtit u nisën me idenë se do t’i marrin 500 mijë vota apo thënë qartë 500 mijë zemra siç edhe bënin thirrje në tubimet e tyre elektorale. Të udhëhequr nga lideri i tyre Albin Kurti, edhe kandidatët e kësaj partie deklaroheshin për 500 mijë vota. Por rezultatet dolën ndryshe.…