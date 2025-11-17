Gashi: Memli Krasniqi ishte menaxher, jo lider i PDK-së
Analisti politik Dardan Gashi ka deklaruar se, nëse Memli Krasniqi perceptohet si menaxher i PDK-së, atëherë ai nuk beson se Krasniqi e ka parë veten si lider të vërtetë të partisë.
Gashi theksoi se udhëheqësia e PDK-së ka pasur obligim të menaxhojë subjektin politik dhe se, brenda këtij kuadri, Krasniqi nuk mund të konsiderohet menaxher i keq.
“Mund të themi se Memli nuk ka qenë një menaxher i keq, në kuptimin se ku e ka marrë dhe ku e ka dorëzuar partinë. Flas për rritjen e votës në nivel nacional, sidomos te kuvendet komunale. Natyrisht që me kryetar komunash nuk ka arritur rritje”, tha ai.
Duke iu referuar humbjeve në Drenas dhe Mitrovicë, Gashi shtoi: “Nuk ka dal Memli të thotë ‘s’më intereson ajo punë’. Por kjo është situata.”
Sipas analizës së tij, një mënyrë për të parë efektin e udhëheqjes së Krasniqit është të vlerësohet rritja që i ka ndodhur PDK-së që nga momenti kur ai mori drejtimin, “sidomos në kuptimin e numrit të deputetëve në Kuvend”./dukagjini