Garnacho i la të gjithë të shokuar me golin e jashtëzakonshëm ndaj Evertonit

Kjo epërsi e Djajve të Kuq ka ardhur nga një gol spektakolar dhe që mund të thuhet se do të konsiderohet për çmimin e golit të sezonit.

Ishte minuta e tretë e takimit, kur Diogo Dalot asistoi te Alejandro Garnacho që la të gjithë të shokuar dhe në të njëjtën kohë në festë me goditjen e tij.

Talenti argjentinas goditi me gërshërë në zonën e Toffes, duke mposhtur portierin e Anglisë, Jordan Pickford.

Padyshim se ky gol do të jetë në listën për garën e golit të vitit, që ndryshe njihet me emrin ‘Puskas Award’.

Garnacho scores an absolutely incredible goal and does the SIU celebration! 🤯

pic.twitter.com/OdxBRtEvmR

— TC (@totalcristiano) November 26, 2023