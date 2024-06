Gara presidenciale, demokratët nuk janë në kërkim të zëvendësit të Biden

Burime pranë kreut të Partisë Demokratike në SHBA përjashtuan sot mundësinë e zëvendësimit të presidentit Joe Biden si kandidatin e tyre pas një performance të dobët në një debat të fundit televiziv dhe u bënë thirrje anëtarëve të partisë që të fokusohen në pasojat e zgjedhjes së dytë presidenciale të kundërshtarit republikan Donald Trump.

Udhëheqësit e Partisë Demokratike kundërshtuan me vendosmëri thirrjet që partia e tyre të zgjidhte një kandidat presidencial më të ri.

Megjithatë, thirrjet për të zëvendësuar Biden si kandidati demokrat mbeten të zëshme, me një sondazh të CBS të publikuar pas debatit që tregon një rritje prej 10 për qind në numrin e demokratëve që besojnë se Biden nuk duhet të kandidojë për president, tani në 46 për qind në krahasim me 36 për qind në shkurt.

“E vërteta e trishtueshme është se Biden duhet të tërhiqet nga gara, për të mirën e kombit të cilit i ka shërbyer me kaq përkushtim për gjysmë shekulli”, shkroi Atlanta Journal-Constitution në një rubrikë të së dielës. “Fati i daljes në pension tani është i afërt për presidentin Biden.”

“Absolutisht jo,” u përgjigj senatori demokrat i Xhorxhias Raphael Warnock, një nga disa demokratë që konsiderohen si një zëvendësues i mundshëm për Biden. “Debate të këqija ndodhin,” tha Warnock për NBC.

“Pyetja është: Për kë ka qëndruar ndonjëherë Donald Trump përveç vetes dhe njerëzve si ai? Unë jam me Joe Biden dhe detyra jonë është të sigurohemi që ai të kalojë vijën e finishit në nëntor,” këmbëngul Warnock.

Udhëheqësi demokrat i Dhomës së Përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, i cili mund të bëhet kryetar i Dhomës së Përfaqësuesve vitin e ardhshëm nëse partia e tij fiton kontrollin e Dhomës në nëntor, pranon se Biden pësoi një pengesë në debatin e tij me Trump.

“Besoj se dështimi nuk është gjë tjetër veçse përgatitje për një rikthim. Momenti në të cilin jemi tani është një moment kthimi dhe do të na duhet të gjithëve të mblidhemi, të artikulojmë një mesazh se pse opsioni demokrat është i pajisur më së miri për t’u përballur me sfidat me të cilat përballet populli amerikan,” tha ai për MSNBC.