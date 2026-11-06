Gara e çiklizmit ndryshon qarkullimin e autobusëve në Prishtinë, preken tri linja
Organizimi i garës së çiklizmit “Criterium Prishtina 2026” do të sjellë ndryshime të përkohshme në qarkullimin e transportit publik në kryeqytet gjatë ditës së shtunë. Për shkak të kufizimit të qarkullimit në Rrugën B, disa autobusë do të detyrohen të ndryshojnë itinerarin e zakonshëm nga ora 08:00 deri në 12:00, transmeton lajmi.net Sipas njoftimit, linja…
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Organizimi i garës së çiklizmit “Criterium Prishtina 2026” do të sjellë ndryshime të përkohshme në qarkullimin e transportit publik në kryeqytet gjatë ditës së shtunë.
Për shkak të kufizimit të qarkullimit në Rrugën B, disa autobusë do të detyrohen të ndryshojnë itinerarin e zakonshëm nga ora 08:00 deri në 12:00, transmeton lajmi.net
Sipas njoftimit, linja numër 1 do ta përfundojë qarkullimin te Fakulteti Teknik, i cili do të shërbejë si stacioni i fundit gjatë kësaj periudhe.
Ndërkaq, linjat 3 dhe 3A do të ndjekin një rrugë alternative. Nga rrethrrotullimi te Flamuri, autobusët do të vazhdojnë në rrugët “Fehmi Lladrovci”, “Xhevë Lladrovci” dhe “Xheladin Rekaliu”.
Më pas, do të kthehen djathtas në rrugën “Enver Maloku” dhe do të vazhdojnë në rrugën “C – Ali Aliu Kelmendi”, deri te rrethrrotullimi në këtë rrugë.
Ky itinerar do të vlejë edhe për qarkullimin në drejtimin e kundërt.
Ndryshimet janë të përkohshme dhe lidhen me mbarëvajtjen e garës sportive në kryeqytet./lajmi.net/