Gara e çiklizmit ndryshon qarkullimin e autobusëve në Prishtinë, preken tri linja

Organizimi i garës së çiklizmit “Criterium Prishtina 2026” do të sjellë ndryshime të përkohshme në qarkullimin e transportit publik në kryeqytet gjatë ditës së shtunë. Për shkak të kufizimit të qarkullimit në Rrugën B, disa autobusë do të detyrohen të ndryshojnë itinerarin e zakonshëm nga ora 08:00 deri në 12:00, transmeton lajmi.net Sipas njoftimit, linja…

Lajme

06/11/2026 13:36

Organizimi i garës së çiklizmit “Criterium Prishtina 2026” do të sjellë ndryshime të përkohshme në qarkullimin e transportit publik në kryeqytet gjatë ditës së shtunë.

Për shkak të kufizimit të qarkullimit në Rrugën B, disa autobusë do të detyrohen të ndryshojnë itinerarin e zakonshëm nga ora 08:00 deri në 12:00, transmeton lajmi.net

Sipas njoftimit, linja numër 1 do ta përfundojë qarkullimin te Fakulteti Teknik, i cili do të shërbejë si stacioni i fundit gjatë kësaj periudhe.

Ndërkaq, linjat 3 dhe 3A do të ndjekin një rrugë alternative. Nga rrethrrotullimi te Flamuri, autobusët do të vazhdojnë në rrugët “Fehmi Lladrovci”, “Xhevë Lladrovci” dhe “Xheladin Rekaliu”.

Më pas, do të kthehen djathtas në rrugën “Enver Maloku” dhe do të vazhdojnë në rrugën “C – Ali Aliu Kelmendi”, deri te rrethrrotullimi në këtë rrugë.

Ky itinerar do të vlejë edhe për qarkullimin në drejtimin e kundërt.

Ndryshimet janë të përkohshme dhe lidhen me mbarëvajtjen e garës sportive në kryeqytet./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 6, 2026

Një muaj paraburgim të dyshuarit për sulmin ndaj gjyqtares Qëndresa Sejdiu

November 6, 2026

Banorët vështirë se arrijnë të qarkullojnë, rruga “Kadri Bajri” në gjendje...

November 6, 2026

Komisioni Parlamentar për rastin e Arlinda Zekajt mbyll dyert për media

November 6, 2026

Shpallet në kërkim Adnon Jashari, i akuzuari për vrasjen e Diana Kastratit

November 6, 2026

Italia pritet të gjobisë rëndë shoferët që vozisin tepër ngadalë në...

November 6, 2026

Nafta drejt rënies më të madhe që nga pandemia, shpresat për...

Lajme të fundit

Një muaj paraburgim të dyshuarit për sulmin ndaj gjyqtares Qëndresa Sejdiu

Banorët vështirë se arrijnë të qarkullojnë, rruga “Kadri...

Komisioni Parlamentar për rastin e Arlinda Zekajt mbyll dyert për media

Shpallet në kërkim Adnon Jashari, i akuzuari për vrasjen e Diana Kastratit