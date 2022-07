Ganimete Musliu, Osmanit: Je vegël e Albinit, robëreshë e Prindonit

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, i ka reaguar presidentes Osmani për deklaratat e sotme në lidhje me raportin e Dick Martyt për UÇK-në, dhe Rezolutën që u miratua në Kuvendin e Shqipërisë në lidhje me të.

Në një postim në Facebook, Musliu ka thënë se përgjigja e Osmanit në lidhje me të shfaqë mjerimin institucional që e ka kapluar sipas Presidencën, Kryeministrinë si dhe ministrinë e Punëve të Jashtme, shkruan lajmi.net.

“Vjosa Osmani tentoi që t´iu sugjeronte gazetarëve dhe opinionit publik besimin e tyre në pastërtinë e luftës së UÇK-së. Ajo pa u skuqur fare, harroi deklaratat e saj dhe të partnerëve të saj politikë të cilët për një dekadë rresht janë vërsulur mbi çdo vlerë të luftës, kanë akuzuar dhe kanë deponuar dëshmi kundër bartësve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Sot si bartës të institucioneve kanë zgjedhur të heshtin sepse po u ditka se në çdo frymëmarrje besojnë „në një të vërtetë: Serbia paska qenë agresori“. E megjithatë ajo „viktima e një regjimi gjenocidial“ siç deklaron kjo e vogël, sot Kosova po ballafaqohet me një gjykim politik të padrejtë dhe të pabarabartë”, ka shkruar Musliu.

Madje, Musliu nuk ka hezituar që të paren e vendit të quaj pjesë të një “Garde të Injorantëve”, “Të vockël” dhe “vegël të kryeministrit Kurti”.

Kuvendi i Shqipërisë ka votuar unanimisht rezolutën kundër pretendimeve të Dick Martyt.

Presidentja e Kosovös thotë: Pse t´iu themi faleminderit?

Për një vit e gjysmë bartësit e institucioneve të Republikës së Kosovës nuk patën guxim të bëjnë zë. As atëherë kur doli sheshit qëllimi i gjykatës dhe donatorët e saj. As atëherë kur Ushtria jonë çlirimtare u quajt „organizatë e përbashkët kriminale“, as atëherë kur u dokumentuan shkeljet e të drejtave të njeriut nga prokurori. Reagimet dhe veprimet e institucioneve të Kosovës ishin dhe janë zero.

Vjosa, në përpjekjen e saj për të arsyetuar gjendjen komatoze të institucioneve tona, thotë: ”Kuvendi i Shqipërisë e ka shprehur atë që secili shqiptar në Kosovë e Shqipëri e ka thënë deri sot se lufta e UÇK-së nuk mund të zhbëhet nga askush. Sepse historinë nuk do të mund ta zhbëjë askush“. Atëherë, Vjosë, pyetja që do të duhej të drejtohej Ty duhet të ishte: A je ti shqiptare Vjosa Osmani? Sepse ti je ajo që gjithë karrierën tënde e ke ngritur duke e mohuar këtë histori; së fundmi edhe në ditën e Pavarësisë së Kosovës. Dhe, meqenëse po besoni aq fort në këtë pastërti, pse nuk iu drejtove qoftë vetëm njëherë Kuvendit të Kosovës për këtë çështje?

Sepse Ti, Vjosa Osmani, dhe garda e injorantëve që sot po udhëhiqni vendin tonë, nuk keni guxim dhe nuk keni njerëzi as ta falënderoni Kuvendin e Shqipërisë që bëri atë që do duhej ta bënim ne.

Sa e vockël je në shpirte dhe në mendje! Vegël e Albinit! Robëreshë e Prindonit! /Lajmi.net/