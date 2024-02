Ganimete Musliu e kalon me sukses operimin në zemër, u trajtua në Gjermani Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, ka kaluar me sukses operimin në zemër, të cilit iu nënshtrua në Gjermani. Lajmin e ka bërë të ditur miku i saj, Besnik Miftaraj, i cili i ka uruar shërim të shpejtë. “Ndërhyrja kaloj me sukses dhe tash të uroj shërim sa më të shpejt mikesha ime, Ganimete Musliu!”, ka…