Gania Gërmia befasohet nga Big Brother, i vijnë prindërit Gani Gërmia është një nga banorët më të përfolur të edicionit të dytë të Big Brother Vip Kosova. Në prajmin e sotëm i cili është i pesti me radhë, Gania i emocionoi të gjithë me historinë e tij për vëllaun e vdekur. Pas kësaj historie Gania u befasua me një vizitë nga prindërit e tij,…