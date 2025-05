GAME OVER! PSG e “nokauton” Interin, ia shënon golin e tretë PSG ka arritur të shënoj golin e tretë kundër Interit. Përsëri në skenë doli Desire Doue që doli ballë për ballë me portierin e Interit dhe përsëri e mposhti në minutën e 63-të, shkruan lajmi.net Goli u asistua nga Vitinha. Dy golat e para u shënuan nga Hakimi dhe Doue./lajmi.net/ 🚨🚨| GOAL: DOUE WITH A…