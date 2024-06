“Galeri/Zemra jem” titullohet projekti me i ri nga Blero dhe Uki Artistet Blero dhe Uki kanë sjellë projektin e tyre me të ri muzikorë. Kënga është titulluar “Galeri/Zemra jem” dhe është e kompletuar edhe me videoklip. Ndërkaq, për tekstin e kësaj këngë është kujdesur vetë Uki./Lajmi.net/