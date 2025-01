Galatasaray pranë nënshkrimit me Moratan Galatasaray po përpiqet të nënshkruajë me Alvaro Moratën nga Milani dhe thuhet se janë në bisedime të avancuara për të finalizuar një lëvizje befasuese në janar, e cila do ta shihte sulmuesin të largohej nga San Siro pas vetëm gjashtë muajsh. Rossonerët kanë qenë në kërkim të një sulmuesi të ri javët e fundit, por…