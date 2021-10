Gabon Atletico Madrid, barazon me Real Sociedadin

“Los Rijoblancos” barazuan me Real Sociedadin me rezultatin përfundimtar që doli të jetë 2 – 2, shkruan lajmi.net.

Pas vetëm shtatë minutave lojë, Socidad kaloi në epërsi falë golit të Sorloth që u asistua nga Alexander Isak, rezultat me të cilin edhe u mbyll pjesa e parë.

Edhe në pjesën e dytë, Real Sociedad shënoi sërish i pari përmes Isak, që realizoi eurogol nga gjuajtja e lirë (48′).

Sidoqoftë, Atletico nuk u dorëzua dhe fillimisht ngushtoi epërsinë përmes Luis Suarez që u asistua nga Joao Felix (61′).

Uruguaiani shënoi sërish, këtë herë nga pika e bardhë (77′).

Me këtë fitore, Real Sociedad bëhet lider në La Liga me 21 pikë, derisa Atletico ngritët në pozitën e katërt me 18 sosh./Lajmi.net/