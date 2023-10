Futbollisti shqiptar shënon gol të bukur ndaj Dinamos së Zagrebit

Sulmuesi shqiptar ka kaluar në avantazh Lokomotivën e Zagrebit në minutën e katërt, ku duke përfituar nga një gabim i mbrojtësit Bulat ka marshuar drejt portës dhe i vetëm me portierin ka preferuar që me parabël ta lërë “gardianin” në vend dhe topin ta dërgojë në rrjetë.

Titullar në këtë ndeshje për Lokomotivën është edhe mbrojtësi Jon Mersinaj.

INDRIT TUCI MAKES IT 1-0 AGAINST DINAMO INSIDE THE OPENING 5 MINUTES!!!

Terrible mistake by Bulat who was passing back to Perić, Tuci took the opportunity, lobbed Zagorac and gave Lokomotiva the lead.

4th goal of the season for the Albanian. 🚨pic.twitter.com/Dk9l9Q3eWr

